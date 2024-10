LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: poco vento, attesa per le ultime regate di Luna Rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:16 Proseguono i rinvii, prossimo start della regata di flotta numero 5 del gruppo A previsto alle 11.25. 11:14 Condizioni al limite con il vento che spira tra i 5 ed i 7 nodi lungo i due lati ed i gate che contraddistinguono il campo di regata. 11:10 Iniziano purtroppo i rinvii. poco vento nel campo di regata ed od organizzazione che sposta l’avvio della prima regata alle 11.20. 11:07 Luna Rossa che schiera al timone Giulia Conti e Margherita Porro, mentre agiscono da trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: poco vento, attesa per le ultime regate di Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:16 Proseguono i rinvii, prossimo start della regata di flotta numero 5 del gruppo A previsto alle 11.25. 11:14 Condizioni al limite con ilche spira tra i 5 ed i 7 nodi lungo i due lati ed i gate che contraddistinguono il campo di regata. 11:10 Iniziano purtroppo i rinvii.nel campo di regata ed od organizzazione che sposta l’avvio della prima regata alle 11.20. 11:07che schiera al timone Giulia Conti e Margherita Porro, mentre agiscono da trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava.

PORTOBELLO : LA SERIE EVENTO RAI SU ENZO TORTORA DIRETTA DA MARCO BELLOCCHIO - “Tortora ha subito una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, è stato pienamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria”, ha dichiarato Bellocchio in un comunicato. In sceneggiatura Bellocchio ha lavorato con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Le riprese di Portobello sono appena iniziate a Roma e si sposteranno presto anche in Sardegna (tra Cagliari, Oristano ... (Bubinoblog)

SERIE C/ Messina-Benevento - segui la diretta testuale - In caso di successo, la compagine sannita si porterebbe da sola in testa alla classifica dove ora ci sono Picerno (16) e Monopoli (16). All. Tempo di lettura: < 1 minutoMessina (6) e Benevento (15) si affrontano al “San Filippo – Franco Scoglio” nell’ottavo turno di campionato. All. : Curtosi, Di Bella, Mameli, Marino, Morleo, Ndir, Di Palma, Adragna, Anzelmo, Luciani, Petrungaro, Mamona, Re. (Anteprima24.it)