Liguria, Orlando attacca Bucci e Toti: "Prometto maggiore trasparenza" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Orlando ha dichiarato: "In questa nuova stagione, vogliamo che sia chiaro chi finanzia le campagne elettorali" L'articolo Liguria, Orlando attacca Bucci e Toti: "Prometto maggiore trasparenza" proviene da Il Difforme.

Liguria - Orlando espone il suo programma : focus sulla sanità e lavoro - Al suo fianco, Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, insieme ai rappresentanti delle liste civiche e politiche L'articolo Liguria, Orlando espone il suo programma: focus sulla sanità e lavoro proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Liguria : Comitato Orlando - 'faremo uscire da palude destra opere finanziate da csx' - Così il comitato elettorale del candidato alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando. . (Adnkronos) - "In merito a ricostruzioni di stampa relative al programma della coalizione di centrosinistra e di Andrea Orlando alla presidenza della Regione Liguria si precisa che, come più volte spiegato e reso noto pubblicamente, non sono dettagliate le grandi opere già progettate, finanziate e in ... (Liberoquotidiano.it)

Orlando e Schlein patto di ferro : "Ricostruire insieme la Liguria". Sanità e lavoro i primi obiettivi - Sanità, ambiente e lavoro sono stati i temi che hanno unito il segretario Dem e il candidato alla presidenza. Sul palco sono saliti i rappresentanti delle liste a sostegno e la parola è andato al capolista. Non ha nascosto il rapporto teso con Marco Bucci. "Un diritto di tutti e non per pochi che possono permettersi visite a pagamento. (Lanazione.it)