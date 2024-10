Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Israele ha sparato e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione L'articolo Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore proviene da Firenze Post. .com - Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Israele hato e colpito tredella missione Unifil schierata nel sud del. Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. Duee la terza è il quartier generale della missione L'articoloOnu. Dueproviene da Firenze Post.

