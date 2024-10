L'ex stazione Porta Susa diventa un hotel eco-friendly: davanti ci sarà pure una piazza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Via libera dalla sovrintendenza ai Beni Culturali al restauro e alla riqualificazione della vecchia stazione di Torino Porta Susa. A realizzare il progetto è Vastint Italy S.r.l. L’ex scalo diventerà un nuovo hotel eco-friendly, in un’ottica di rigenerazione urbana in una posizione strategica Torinotoday.it - L'ex stazione Porta Susa diventa un hotel eco-friendly: davanti ci sarà pure una piazza Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Via libera dalla sovrintendenza ai Beni Culturali al restauro e alla riqualificazione della vecchiadi Torino. A realizzare il progetto è Vastint Italy S.r.l. L’ex scalo diventerà un nuovoeco-, in un’ottica di rigenerazione urbana in una posizione strategica

