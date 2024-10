Ilnapolista.it - L’avvocato di Gudmundsson è una sorta Saul Goodman (Breaking Bad) islandese e ama Napoli (CorSera)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La notizia dell’assoluzione di Albertsembra passata in secondo piano. Nelle ultime ore si fa un gran parlare del suo avvocato, un personaggio niente male. Si chiama Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, detto Villi, “in patria – racconta il Corriere della Sera – Vilhjálmsson è quasi una celebrità, unadi, il famoso azzeccagarbugli diBad e dello spin-off Better Call“. Già i riferimenti possono far capire che tipo è Villi. “Look tamarro, occhiali da sole sempre presenti, braccia tatuate“. “In queste ore si sta parlando più del vistoso cappotto con cui si è presentato in aula che della sentenza in sé. Nella bio del suo profilo Instagram sono citate due città, Reykjavík e, la sua seconda casa, il posto del cuore fuori dall’Islanda.