L'arsenale del futuro è super hi-tech (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il robot cingolato che spara da «solo», controllato da remoto, apre la strada a una squadra di alpini. Uno stormo di quadricotteri sorveglia il campo di battaglia. La «bolla tattica», grazie ad impulsi elettromagnetici difende l'operazione da attacchi cyber e manda in tilt comunicazioni e minacce nemiche. La guerra del futuro è diventata realtà durante l'esercitazione Stella alpina 2024 del 18 settembre scorso, che ha impiegato ai piedi della Marmolada 600 uomini dell'esercito. L'obiettivo era riconquistare la diga di Fedaia, sulle Dolomiti, con gli alpini della «Julia», unità di fanteria, blindo Centauro, elicotteri e forze speciali del 185° reggimento paracadustisti. I soldati del futuro facevano parte del neo costituito 9° Reparto sicurezza cibernetica «Rombo».

