L'anime di Dan Da Dan avrà il doppiaggio italiano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dan Da Dan, uno degli anime più attesi della stagione, è già iniziato e la prima puntata ha riscosso molto successo. Sin dal suo annuncio, in molti si sono chiesti se ci sarebbe stato anche il doppiaggio italiano di questa strana serie ricca di ufo e spiriti. La risposta è finalmente arrivata e, sì, Dan Da Dan avrà il suo adattamento nella nostra lingua e questo sarà trasmesso da Crunchyroll, che ne cura già lo streaming in simulcast sottotitolato, a partire dal 24 ottobre e sarà pubblicato, ogni giovedì, un nuovo episodio. Vi ricordiamo, inoltre, che la serie manga è già disponibile in Italia per J-Pop. L'articolo L'anime di Dan Da Dan avrà il doppiaggio italiano proviene da NerdPool.

