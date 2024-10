Sport.quotidiano.net - La Robur di Englund: "Noi qui a lungo. L’obiettivo? Squadra e società forti"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha parlato di passato, presente e futuro, Patrick(a sinistra nella foto), uno dei nuovi soci di maggioranza del Siena Fc (insieme al presidente Jonas Bodin e a Fredrik Dahlin detiene il 51 per cento delle quote e fa, insieme a loro, parte del cda insieme ad altri due azionisti di minoranza), ospite martedì sera dei Fedelissimi, di Al Club con la. Il dirigente svedese è ripartito dagli arbori. "L’idea iniziale di Bodin e Dahlin, 2-3 anni fa, era quella di investire in Spagna – ha raccontato–, poi la scelta è virata sull’Italia. Siena à apparsa da subito la città giusta, ma nell’estate del 2023, il Comune non ha avuto il tempo tecnico per valutare il progetto, quindi la scelta è ricaduta su Giacomini. Io sono subentrato sette mesi fa e ho preso parte alla trattativa, andata avanti tra frenate e accelerate: è stato un duro lavoro.