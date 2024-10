Ilfoglio.it - La rivoluzione di Vanessa Ferrari è finita: la campionessa si ritira

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In punta di piedi ha anche detto basta.aveva già deciso prima di Parigi 2024, quando l’ennesimo infortunio le aveva presentato il conto. Alla fine ci è andata, ai Giochi, da ambasciatrice di un movimento che all’Arena Bercy ha raggiunto i traguardi più alti di sempre: l’ora di splendere e gioire. Senza ingombranti distrazioni. Anche per questo la Farfalla di Orzinuovi – nomignolo che l’accompagna da tutta la carriera – ha aspettato un discreto giorno di ottobre, defilato dalla sbornia olimpica, per congedarsi dallo sport di cui ha scritto pagine di storia. “Era il lontano 1997 quando entrai per la prima volta in una palestra”, dichiara via social. “Ero solo una bambina ammaliata e iniziò tutto per gioco”. Si lascia alle spalle 11 medaglie europee, 5 ai Mondiali, altri 14 podi in Coppa del mondo.