La Francia produrrà 240 milioni di bottiglie di vino in meno, un calo peggiore del previsto (Di giovedì 10 ottobre 2024) La crisi del vino d'Oltralpe ormai coinvolge vari fronti, dagli espianti alla crisi climatica. In particolare, quest'ultimo fattore ha fatto sì che le stime sulla nuova vendemmia pubblicate a settembre venissero riviste fortemente al ribasso dopo pochi giorni. I nuovi dati resi noti dal Servizio statistico ministeriale per l'agricoltura, infatti, delineano una produzione che si aggira intorno ai 37,5 milioni di ettolitri, in calo di 2 milioni di ettolitri rispetto alle previsioni del mese scorso che si attestavano poco oltre i 39 milioni. La flessione viene attribuita alle condizioni climatiche sfavorevoli che hanno colpito tutte le regioni viticole.

