"Israele spara alle basi Unifil in Libano": nel mirino anche gli avamposti dei soldati italiani (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha colpito le posizioni dell'Unifil di Naqura nel sud del Libano. Lo fanno sapere fonti dell'Onu che parlano di almeno due feriti tra i caschi blu: si tratterebbe di due soldati indonesiani, raggiunti dai colpi dell'Idf mentre si trovavano in una torretta di osservazione Europa.today.it - "Israele spara alle basi Unifil in Libano": nel mirino anche gli avamposti dei soldati italiani Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha colpito le posizioni dell'di Naqura nel sud del. Lo fanno sapere fonti dell'Onu che parlano di almeno due feriti tra i caschi blu: si tratterebbe di dueindonesiani, raggiunti dai colpi dell'Idf mentre si trovavano in una torretta di osservazione

