Inter in nazionale | oggi si parte con l’Italia Argentina senza dubbi

C'è tanta Inter nel primo giorno di partite delle nazionali per questa sosta di ottobre. Si va dall'Italia in UEFA Nations League alle qualificazioni ai Mondiali del 2026, sia in Asia sia in Sud America dove l'Argentina di Lautaro Martinez giocherà regolarmente in Venezuela dopo aver lasciato ieri Miami senza contrattempi dovuti all'uragano Milton. Qui il programma completo. Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Belgio (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 2 Lega A) ore 20.45 a Roma, Italia. MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Kazakistan (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10 ottobre ore 20.45 a Linz, Austria. LAUTARO MARTINEZ – Venezuela-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2026 – 9ª giornata CONMEBOL) giovedì 10 ottobre ore 23 a Maturin, Venezuela.

Inter in Nazionale - 12 giocatori fuori a ottobre : tutte le partite - INTER IN NAZIONALE – LE PARTITE DI OTTOBRE I NAZIONALI IN EUROPA ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Belgio (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10 ottobre ore 20:45 a Roma, Italia. PIOTR ZIELINKSI – Polonia-Portogallo (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A)sabato 12 ottobre ore 20:45 a Varsavia, Polonia. (Inter-news.it)

