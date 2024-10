Inseguito e arrestato spacciatore in bici sulla riviera nord: panico tra i passanti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pescara - La polizia blocca un giovane di 27 anni in fuga. Sequestrati hashish e denaro, sospetto provento dello spaccio. Un 27enne è stato fermato ieri pomeriggio sulla riviera nord dopo un tentativo di fuga in bicicletta che ha causato momenti di panico tra i pedoni. Alla vista degli agenti della Volante, il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha tentato di scappare lungo il lungomare. Durante l'inseguimento, il sospetto è salito sul marciapiede, creando scompiglio tra i passanti, e ha gettato via un pacchetto. L'inseguimento si è concluso poco dopo in viale Kennedy, dove il fuggitivo è stato raggiunto e fermato dalla polizia. Dopo aver bloccato il 27enne, gli agenti hanno recuperato l'involucro che il giovane aveva cercato di disfarsi: all'interno del pacchetto sono stati trovati 7 grammi di hashish. Abruzzo24ore.tv - Inseguito e arrestato spacciatore in bici sulla riviera nord: panico tra i passanti Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pescara - La polizia blocca un giovane di 27 anni in fuga. Sequestrati hashish e denaro, sospetto provento dello spaccio. Un 27enne è stato fermato ieri pomeriggiodopo un tentativo di fuga incletta che ha causato momenti ditra i pedoni. Alla vista degli agenti della Volante, il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha tentato di scappare lungo il lungomare. Durante l'inseguimento, il sospetto è salito sul marciapiede, creando scompiglio tra i, e ha gettato via un pacchetto. L'inseguimento si è concluso poco dopo in viale Kennedy, dove il fuggitivo è stato raggiunto e fermato dalla polizia. Dopo aver bloccato il 27enne, gli agenti hanno recuperato l'involucro che il giovane aveva cercato di disfarsi: all'interno del pacchetto sono stati trovati 7 grammi di hashish.

