Inchiesta ultrà, il ct Spalletti: «Inzaghi? Al telefono rispondo a tutti, ma poi so riattaccare»

Nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Sport, il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha detto la sua sull'Inchiesta in corso che ha portato all'arresto di 19 capi ultrà di Inter e Milan. E lo ha fatto lanciando una frecciata all'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, il primo tesserato dei club milanesi a essere ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti. «Uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare», ha dichiarato Spalletti.

