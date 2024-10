IMPRONTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente come le impronte che lasciamo camminando nella sabbia, la cosiddetta ’IMPRONTA ecologica’ rappresenta l’impatto dell’attività umana sul pianeta. Più precisamente, l’IMPRONTA ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando questo indicatore è possibile stimare quanti ’pianeti Terra’ servirebbero per sostenere l’umanità, qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita. Confrontando l’IMPRONTA di un individuo (o regione, o stato) con la quantità di terra disponibile pro-capite (cioè il rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale) si può capire se il livello di consumi del campione è sostenibile o meno. Quotidiano.net - IMPRONTA Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente come le impronte che lasciamo camminando nella sabbia, la cosiddetta ’ecologica’ rappresenta l’impatto dell’attività umana sul pianeta. Più precisamente, l’ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando questo indicatore è possibile stimare quanti ’pianeti Terra’ servirebbero per sostenere l’umanità, qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita. Confrontando l’di un individuo (o regione, o stato) con la quantità di terra disponibile pro-capite (cioè il rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale) si può capire se il livello di consumi del campione è sostenibile o meno.

