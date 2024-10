Metropolitanmagazine.it - Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang

(Di giovedì 10 ottobre 2024)per ladi 53 anni Hanper la sua “intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. Le sue opere includono The Vegetarian, The White Book, Human Acts e Greek Lessons. “Sono riuscito a parlare con Hanal telefono”, ha detto il segretario permanente dell’Accademia svedese Mats Malm dopo aver annunciato il vincitore. “Sembrava che stesse vivendo una giornata normale, aveva appena finito di cenare con suo figlio. Non era davvero preparata per questo, ma abbiamo iniziato a discutere dei preparativi per dicembre”, quando Han riceverà il premioI romanzi, i racconti, i saggi e le raccolte di racconti di Han hanno esplorato in vari modi i temi del patriarcato, della violenza, del dolore e dell’umanità.