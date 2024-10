“Il piano è girare per Livorno e cercare Allegri, voglio farmi autografare la tesi. Aiutatemi”: il disperato appello dello studente 23enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Metafisica, filosofia, e poi c’è chi parla anche di Massimiliano Allegri nella tesi di laurea. O meglio, gliene dedica interamente una. Sì, è successo veramente: questo il caso di Massimo, studente 23enne laureatosi in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma. “Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui”, ha raccontato a QuiLivorno.it. Per rendere il suo lavoro ancora più unico e singolare, Massimo è andato a Livorno per cercare di farsi autografare la tesi direttamente dalla sua musa ispiratrice, Max Allegri in persona: “Il mio unico desiderio è fargliela vedere e farmela autografare. So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma di oggi sarà girare per Livorno, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata”. Ilfattoquotidiano.it - “Il piano è girare per Livorno e cercare Allegri, voglio farmi autografare la tesi. Aiutatemi”: il disperato appello dello studente 23enne Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Metafisica, filosofia, e poi c’è chi parla anche di Massimilianonelladi laurea. O meglio, gliene dedica interamente una. Sì, è successo veramente: questo il caso di Massimo,laureatosi in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma. “Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui”, ha raccontato a Qui.it. Per rendere il suo lavoro ancora più unico e singolare, Massimo è andato aperdi farsiladirettamente dalla sua musa ispiratrice, Maxin persona: “Il mio unico desiderio è fargliela vedere e farmela. So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma di oggi saràper, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata”.

