Il Non Bimbo: il trailer del documentario sull'autismo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È da poco online il teaserdelintitolato Il non, un corto di circa 15 minuti dove si tenta di ritrarre l’animo sfuggente di otto ragazzi nello spettro autistico. Il progetto nasce da un laboratorio sull’espressione e la rappresentazione delle emozioni e diventa film, con l’ambizione di esaltare e celebrare l’eccezionale sguardo sul mondo di questi ragazzi, questa la sinossi: Otto ragazzi nello spettro autistico si incamminano verso un luogo che incarna le loro paure più profonde: il bosco. In questo luogo, denso di mistero, una tavola imbandita a festa li attende a loro insaputa. Sarà occasione di gioco e di rivelazioni. Iltenta un ritratto di questi sfuggenti viaggiatori che sono fortezza inespugnabile di un’infanzia non anagrafica, ma condizione dell’anima.