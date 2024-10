"Il mare come specchio" (Di giovedì 10 ottobre 2024) PORTO CESAREO - "Sono Silvia Alemanno di Porto Cesareo ma vivo a Torino. Invio questa foto che mi ha colpito molto dopo averla realizzata in un giorno in vacanza. La vedo e la percepisco così: "Il mare specchio del cielo". ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori Lecceprima.it - "Il mare come specchio" Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) PORTO CESAREO - "Sono Silvia Alemanno di Porto Cesareo ma vivo a Torino. Invio questa foto che mi ha colpito molto dopo averla realizzata in un giorno in vacanza. La vedo e la percepisco così: "Ildel cielo". ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il mare come specchio" - PORTO CESAREO - "Sono Silvia Alemanno di Porto Cesareo ma vivo a Torino. Invio questa foto che mi ha colpito molto dopo averla realizzata in un giorno in vacanza. La vedo e la percepisco così: "Il ... (lecceprima.it)

A Trapani il Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto, giunto alla VII edizione - n mare anche una barca confiscata a scafisti con un equipaggio di magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto ... (pressmare.it)

Naufragio nella notte al largo di Molfetta. Incidente in mare tra due motopescherecci, uno affonda: salvato l'equipaggio - Momenti di caos e terrore la notte scorsa, a Molfetta (Bari), per lo scontro in mare tra due motopescherecci a circa due miglia dal porto avvenuto ... (msn.com)