Giustizia per Iosif il piccolo di quattro anni morto in provincia di Latina in un drammatico incidente con un nastro trasportatore

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è aperto oggi il processo per la tragica morte del, un bambino di 4rimasto incastrato neldi un’azienda agricola di famiglia a Terracina. L’imputato, parente della vittima, è accusato di omicidio colposo per non aver adottato le misure di sicurezza necessarie per prevenire l’. Ricostruzione dell’Secondo quanto emerso in aula, il 12 settembre 2018, il bambino era entrato nel capannone adiacente la sua abitazione dove la cooperativa agricola di famiglia aveva sede. Ilè salito sulutilizzato per il lavaggio degli ortaggi e si è incastrato con entrambe le braccia tra i rulli, subendo gravi fratture multiple e un politrauma. Nonostante il pronto trasferimento al “Gemelli” di Roma in eliambulanza, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.