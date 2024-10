Giani e Mazzeo a Bruxelles | la Toscana in Europa

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024): lainSi è chiusa ala 162esima assemblea plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si è svolto in concomitanza con la 22esima edizione della #EURegionsWeek. Protagonista del dibattito sugli eventi climatici estremi che hanno colpito tanti Paesi europei e in particolare in Italia, con l’Emilia Romagna e la, il presidente del Consiglio regionale dellaAntoniodal gennaio 2023 membro del Comitato dove si occupa di politiche di coesione territoriale, bilancio dell’Unione europea e politica economica.durante il suo intervento ha chiesto alla nuova Commissione Europea “la creazione di un fondo specifico per l’adattamento ai cambiamenti climatici“.