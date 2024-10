Gaetano Pesce e il monumento a Pulcinella tra incomprensioni e doppi sensi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Trovo commovente la dedizione con cui i giornali hanno cercato di dire che, nonostante il fiorire di doppi sensi sui social, Gaetano Pesce non aveva cattive intenzioni, non ci aveva pensato, insomma non gli era sovvenuto che il suo monumento a Pulcinella, da poco esposto a Napoli, somigliasse a un enorme, drittissimo pene (con tanto di cappuccetto). Pesce purtroppo è morto da qualche mese, quindi non può essere raggiunto per un’intervista in cui si spieghi e fughi i sospetti, o magari rivendichi la goliardata ammantandola di soverchie implicazioni antropologiche (il fallo apotropaico, eccetera) e sociologiche (il patriarcato, eccetera). Ilfoglio.it - Gaetano Pesce e il monumento a Pulcinella tra incomprensioni e doppi sensi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Trovo commovente la dedizione con cui i giornali hanno cercato di dire che, nonostante il fiorire disui social,non aveva cattive intenzioni, non ci aveva pensato, insomma non gli era sovvenuto che il suo, da poco esposto a Napoli, somigliasse a un enorme, drittissimo pene (con tanto di cappuccetto).purtroppo è morto da qualche mese, quindi non può essere raggiunto per un’intervista in cui si spieghi e fughi i sospetti, o magari rivendichi la goliardata ammantandola di soverchie implicazioni antropologiche (il fallo apotropaico, eccetera) e sociologiche (il patriarcato, eccetera).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurato il Pulcinella di Gaetano Pesce : “Ironia sull’opera? Basta che se ne parli” - Inaugurato il Pulcinella senza testa di Gaetano Pesce alla presenza dei figli e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

In piazza a Napoli l'opera di Gaetano Pesce che rappresenta Pulcinella : polemiche e ironia sul web - Da oggi e fino al 19 dicembre in piazza Municipio , i napoletani e i turisti si imbatteranno nell’ installazione d’arte pubblica "Tu si 'na cosa grande" , concepita per la città di Napoli dall’artista Gaetano Pesce , scomparso lo scorso 3 aprile, per il programma "Napoli contemporanea" , voluto dal sindaco, Gaetano Manfredi , e curato da Vincenzo Trione , consigliere del sindaco per l’arte. (Gazzettadelsud.it)

Napoli - Manfredi inaugura il Pulcinella di Gaetano Pesce - “È’ un’opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. Quando l’ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti…“, ha detto il primo cittadino. L’arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest’opera. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l’installazione di Gaetano Pesce ‘Tu si’ na cosa ... (Lapresse.it)