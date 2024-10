Ilrestodelcarlino.it - Ex Tollok, fumata nera per gli operai: "Chiusura, l’azienda tira diritto"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bandiere e disperazione davanti alla sede di Confindustria in via Montebello. Quella di Patrizia Trombini, attorno al collo la bandiera verde della Cisl, due figlie di 13 e nove anni che ancora studiano. "Non abbiamo parole", dice. E’ una dei 77 licenziati della ex, così viene chiamata ancora la Regal Rexnord di Masi Torello. L’incontro tra i vertici dele i sindacati nella sede di Confindustria è in corso. Ma lei, come gli altriche a gruppi affollano la piazzetta, ha poche speranze. "Non ci aspettiamo nulla di buono", sottolinea. Nulla di buono nemmeno per suo marito, Ivan Boarini, che lavora alla Berco.ha annunciato un piano per la sede di Copparo di 480 esuberi. Tanti, troppi per una provincia che perde pezzi.