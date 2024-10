Inter-news.it - Dimarco show: marchio di qualità in Italia-Belgio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Federicoha iniziato al meglio la terza sfida di questa Nations League dell’contro il. Una sua giocata è stata determinante per il gol del momentaneo 2-0 degli azzurri. SECONDA RETE – Federicosta incidendo nella sfida dell’Olimpico tracon la sua solitafuori dalla norma. Il laterale sinistro si è reso protagonista di un cambio di gioco spettacolare con cui è riuscito a servire Andrea Cambiaso. Il tiro di quest’ultimo è stato respinto dal portiere Koen Casteels, con Mateo Retegui lesto a ribadire in rete per regalare all’il doppio vantaggio. Al 24? è già calciodegli azzurri. In particolare, è calciodi Federico