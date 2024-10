Unlimitednews.it - Danno fuoco a due auto a Castellammare del Golfo, le immagini

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL(TRAPANI) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione didel(Tp) hanno deferito 4 persone per il reato di danneggiamento seguito da incendio per due diversi episodi in cui, a distanza di pochi giorni, sono state date alle fiamme due diversevetture. Grazie alledi videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare i presuntiri. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo