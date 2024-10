Chiara Ferragni, le amiche si sbottonano: tutta la verità sulla storia con Silvio Campara (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per Chiara Ferragni sembra un momento di rinascita. Dopo il ritorno al lavoro da testimonial, con la collaborazione con un brand spagnolo, l'influencer sta ricominciando anche dal punto di vista sentimentale. Anzi, per la verità, non si tratterebbe di un semplice inizio, bensì di un sentimento Europa.today.it - Chiara Ferragni, le amiche si sbottonano: tutta la verità sulla storia con Silvio Campara Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Persembra un momento di rinascita. Dopo il ritorno al lavoro da testimonial, con la collaborazione con un brand spagnolo, l'influencer sta ricominciando anche dal punto di vista sentimentale. Anzi, per la, non si tratterebbe di un semplice inizio, bensì di un sentimento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez : ecco come si sono accordati per i figli - somma e dettagli - Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez: ecco come si sono accordati per Leone e Vittoria. L'articolo Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez: ecco come si sono accordati per i figli, somma e dettagli proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Chiara Ferragni non esiste : è un avatar disegnato con l’intelligenza artificiale! - . Di Marte. Se guardando il video di Ferragni che mostra la sua “stanza armadio” (più grande di un appartamento) hai sognato che fosse possibile un’altra esistenza tira un sospiro di sollievo: per te non è possibile! Perché quell’appartamento armadio non esiste. Chiediti quanto peggiore sarebbe l’Italia di oggi senza questa favola horror! Questo trionfo del kitsch! Chieditelo! Interrogati! Una ... (Ilfattoquotidiano.it)

Chiara Ferragni e Fedez vicini al divorzio : la cifra chiesta per il mantenimento - l'affido di Leone e Vittoria - L'accordo di divorzio per Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre più vicino. Gli ex Ferragnez sarebbero vicini all'accordo di separazione, che nel frattempo sarebbe cambiato rispetto a qualche settimana fa: le novità sul mantenimento e sull'affidamento di Leone e Vittoria. Nonostante il momento professionale non buono, sembra che i due ex vogliano ora fare di tutto per accelerare un accordo, e ... (Movieplayer.it)