Catania ubriaco aggredisce l’ex moglie per stuprarla arrestato 51enne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Polizia ha soccorso una donna, aggredita dalcompagno che ha tentato di, chiudendola in camera da letto. La vittima dell’aggressione, una catanese di 56 anni, è riuscita a sfuggire alle grinfie delcompagno violento grazie all’intervento dei due figli e, poi, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. In pochi istanti, gli agenti della squadra Volanti hanno raggiunto l’abitazione dove hanno bloccato el’uomo, un catanese di 51 anni, per tentata violenza sessuale. L’uomo, già condannato per maltrattamenti, porto e detenzione di armi e munizioni, traffico di sostanze stupefacenti, aveva fatto rientro, in tarda serata, nella casa del, che nonostante il passato violento, lo aveva ospitato per amore dei figli, poco più che maggiorenni.non solo non ha ripagato la fiducia della donna, ma ha pure tentato di abusare di lei.