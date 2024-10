Bruce Campbell rivela in quale grande franchise Disney avrebbe voluto non essere ucciso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bruce Campbell rivela in quale grande franchise Disney avrebbe voluto non essere ucciso Sebbene sia sopravvissuto a decenni di orde di non morti nel franchise di La casa, la leggenda dell’horror Bruce Campbell – noto appunto per il ruolo dell’improbabile eroe Ash Williams nella serie La casa di Sam Raimi – ha rivelato in quale franchise Disney avrebbe voluto trascorrere più tempo prima che il suo personaggio incontrasse la fine. Nonostante la sua carriera nell’horror, tuttavia, Campbell ha infatti fatto diverse apparizioni in film più adatti alle famiglie, come doppiatore di personaggi in film d’animazione o brevi ma memorabili camei in alcuni dei più noti film di supereroi degli anni 2000. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)innonSebbene sia sopravvissuto a decenni di orde di non morti neldi La casa, la leggenda dell’horror– noto appunto per il ruolo dell’improbabile eroe Ash Williams nella serie La casa di Sam Raimi – hato intrascorrere più tempo prima che il suo personaggio incontrasse la fine. Nonostante la sua carriera nell’horror, tuttavia,ha infatti fatto diverse apparizioni in film più adatti alle famiglie, come doppiatore di personaggi in film d’animazione o brevi ma memorabili camei in alcuni dei più noti film di supereroi degli anni 2000.

