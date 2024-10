Basket, inizia il campionato di Divisione Regionale 2 con IES, GMV e CUS Pisa al via (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – Al via il campionato di Divisione Regionale 2, che vede CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport Pisa inserite nello stesso girone: la IES esordisce in casa, venerdì alle 20,30 al palasport contro Piombino, il CUS gioca domenica a Livorno, sponda Liburnia, mentre il GMV, sempre a Livorno, affronta Brusa US, nel posticipo di lunedì. LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le Pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia Basket 2002, Piombino Basket Club, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Basket Rosignano e Bcl Lab Lucca. Sport.quotidiano.net - Basket, inizia il campionato di Divisione Regionale 2 con IES, GMV e CUS Pisa al via Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Al via ildi2, che vede CUSCosmocare, GMV e IES Sportinserite nello stesso girone: la IES esordisce in casa, venerdì alle 20,30 al palasport contro Piombino, il CUS gioca domenica a Livorno, sponda Liburnia, mentre il GMV, sempre a Livorno, affronta Brusa US, nel posticipo di lunedì. LA FORMULA – Ildi2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite lene CUS, IESe GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera,Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia2002, PiombinoClub, Polisportiva Chimenti Livorno, DinamoRosignano e Bcl Lab Lucca.

