Basi italiane colpite in Libano, Meloni: ‘inammissibile, protesta con Israele’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Libano, due Basi italiane che si trovano negli avamposti ,sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'esercito israeliano Imolaoggi.it - Basi italiane colpite in Libano, Meloni: ‘inammissibile, protesta con Israele’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In, dueche si trovano negli avamposti ,sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'esercito israeliano

Libano : esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore - Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione L'articolo Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Feriti 2 indonesiani. . Due sono italiane. Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. Israele ha sparato e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. (Firenzepost.it)

Israele attacca basi (anche italiane) dell’Unifil - cosa sono e cosa ci fanno in Libano - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha tuonato che “Italia e Onu non possono prendere ordini da Israele” e che l’episodio non è “né un errore né un incidente”. La volontà di attacco totale da parte di Israele sta mettendo in seria difficoltà anche gli alleati. La sicurezza della zona è stata affidata in pianta stabile proprio all’Unifil, presente con una forza totale di 10. (Quifinanza.it)

Basi Unifil italiane colpite da armi da fuoco israeliane. Palazzo Chigi : “Non è ammissibile” - Il sito di Le Monde, citando il ministero delle Forze Armate francesi, ha rivelato che Francia e Italia riuniranno i Paesi europei che contribuiscono a Unifil in una videoconferenza che si terrà la prossima settimana in una data ancora da definire. https://t. . La presa di posizione dopo che due basi italiane dell’Unifil nel sud del Libano sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco ... (Dayitalianews.com)