Anche l'uragano Milton colpisce i più vulnerabili. La lotta per il clima è un'emergenza sociale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scritto in collaborazione con Alessio Petronelli È notizia di queste ore la sconvolgente devastazione portata in Florida, negli Stati Uniti, a causa di un uragano, prontamente ribattezzato Milton. Milioni di persone si trovano senza elettricità, altri milioni ancora sono le cittadine ed i cittadini drammaticamente sfollati. Il Presidente Biden ha definito lo scenario attuale "la tempesta peggiore del secolo". Ma alla luce della crescente crisi climatica, siamo sicuri rimarrà la peggiore delle tempeste? Fenomeni atmosferici straordinari e distruttivi colpiscono ormai sempre più aree del pianeta. Parte del Mediterraneo si trova spesso ad affrontare terribili alluvioni, parte invece una siccità come mai prima d'ora. Nonostante l'arrivo dell'autunno in Sicilia l'acqua continua a essere razionata, e la pioggia un miraggio. Al contrario la Florida è sommersa da tempesta e dolore.

