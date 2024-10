America’s Cup femminile, Luna Rossa si difende nella quinta regata. Domani la chiusura del gruppo A e le semifinali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua a slittare la conclusione della fase a gironi dell’America’s Cup femminile 2024, prima edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo aver rimandato di due giorni per varie vicissitudini le ultime quattro regate del gruppo A, quest’oggi a Barcellona il poco vento ha consentito lo svolgimento di una sola prova in tarda mattinata. L’unica regata di flotta andata in scena oggi nelle acque catalane ha visto il successo delle svizzere di Alinghi davanti alle britanniche di Athena Pathway e ad American Magic, mentre Luna Rossa si è dovuta accontentare di una quarta posizione comunque utile per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione per le semifinali, riservata alle prime tre classificate del girone. Oasport.it - America’s Cup femminile, Luna Rossa si difende nella quinta regata. Domani la chiusura del gruppo A e le semifinali Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua a slittare la conclusione della fase a gironi dell’Cup2024, prima edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo aver rimandato di due giorni per varie vicissitudini le ultime quattro regate delA, quest’oggi a Barcellona il poco vento ha consentito lo svolgimento di una sola prova in tarda mattinata. L’unicadi flotta andata in scena oggi nelle acque catalane ha visto il successo delle svizzere di Alinghi davanti alle britanniche di Athena Pathway e ad American Magic, mentresi è dovuta accontentare di una quarta posizione comunque utile per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione per le, riservata alle prime tre classificate del girone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento debole - continua l’attesa per le regate del gruppo A con Luna Rossa - 14:02 Questa la classifica finale del gruppo B al termine delle 8 regate di flotta: 1-Artemis Swedish Challenge (SWE) 61 punti Q 2-Jajo Team Dutchsail (NED) 51 Q 3-Sail Team BCN (ESP) 44 Q 4-Andoo Team Australia (AUS) 39 5-Concord Pacific Racing (CAN) 6-Team Germany (GER) 10 13:57 Dopo la problematica regata d’esordio Luna Rossa ha inanellato tre vittorie consecutive. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : cominciano le ultime regate del gruppo A per Luna Rossa! - Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. 11:33 Regia internazionale che inizia a mandare in onda le regate scorse. 13:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima serie di regate del gruppo A dell’America’s Cup femminile 2024. 20. Il vento è praticamente assente e le imbarcazioni sono ferme all’interno del campo di regata. (Oasport.it)

America’s Cup femminile - Artemis vince le ultime quattro regate del gruppo B. Avanzano anche Olanda e Spagna - Giornata perfetta per le svedesi di Artemis, che hanno collezionato quattro vittorie consecutive conquistando il primo posto nella graduatoria del gruppo B a quota 61 punti e candidandosi ad un ruolo da protagoniste per il prosieguo della manifestazione. America’s Cup femminile, perché sono state cancellate le regate di Luna Rossa: la causa e quando si recuperano Eliminate anche le canadesi di ... (Oasport.it)