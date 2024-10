A Roma la più grande degustazione di vini dell'anno: 500 etichette premiate dal Gambero Rosso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Senza dubbio, è l'evento più atteso dell'anno per tutti gli enoappassionati, professionisti del settore vino o meno. La grande degustazione Tre Bicchieri - aperta al pubblico (qui trovate tutte le informazioni) - torna a Roma al Palazzo delle Esposizioni, nel cuore della Capitale, per celebrare le migliori etichette di vino italiane: quelle che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento nella Guida vini d'Italia 2025 del Gambero Rosso, che sarà presentata domenica 13 ottobre a Palazzo Brancaccio in occasione della premiazione (aperta solo agli addetti ai lavori). Tre Bicchieri 2025. Gamberorosso.it - A Roma la più grande degustazione di vini dell'anno: 500 etichette premiate dal Gambero Rosso Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Senza dubbio, è l'evento più attesoper tutti gli enoappassionati, professionisti del settore vino o meno. LaTre Bicchieri - aperta al pubblico (qui trovate tutte le informazioni) - torna aal Palazzoe Esposizioni, nel cuorea Capitale, per celebrare le miglioridi vino italiane: quelle che hricevuto l'ambito riconoscimento nella Guidad'Italia 2025 del, che sarà presentata domenica 13 ottobre a Palazzo Brancaccio in occasionea premiazione (aperta solo agli addetti ai lavori). Tre Bicchieri 2025.

