13enne resta incinta, poi scoprono di chi è il bimbo: “La mamma sapeva”. Chiesti 10 anni di reclusione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fa tremare i polsi e indigna la storia che viene da Torino, ha per protagonista una ragazza di 13 anni appena, rimasta incinta. Secondo quanto è stato appurato, la ragazzina era arrivata in ospedale al settimo mese di gravidanza nel luglio dello scorso anno, accompagnata dalla madre. Quando le avevano chiesto chi fosse il padre del bambino che stava per nascere, lei aveva parlato prima di un compagno di scuola, poi di una chat di incontri. >> “Perché Affari tuoi si ferma”. L’annuncio di Stefano De Martino: la decisione della Rai non poteva essere diversa Eppure, davanti alle domande, la 13enne aveva forniti risposte evasive. Da lì, la decisione di installare una telecamera nascosta nel reparto di ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino dove era ricoverata. Gli inquirenti erano infatti sicuri che la storia della ragazza facesse acqua da tutti le parti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fa tremare i polsi e indigna la storia che viene da Torino, ha per protagonista una ragazza di 13appena, rimasta. Secondo quanto è stato appurato, la ragazzina era arrivata in ospedale al settimo mese di gravidanza nel luglio dello scorso anno, accompagnata dalla madre. Quando le avevano chiesto chi fosse il padre del bambino che stava per nascere, lei aveva parlato prima di un compagno di scuola, poi di una chat di incontri. >> “Perché Affari tuoi si ferma”. L’annuncio di Stefano De Martino: la decisione della Rai non poteva essere diversa Eppure, davanti alle domande, laaveva forniti risposte evasive. Da lì, la decisione di installare una telecamera nascosta nel reparto di ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino dove era ricoverata. Gli inquirenti erano infatti sicuri che la storia della ragazza facesse acqua da tutti le parti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre e la mamma sapeva tutto - il procuratore : “Va condannato a 10 anni” - E, invece, grazie alla telecamera installata in ospedale, si è poi scoperto che, nella notte tra il 9 e il 10 luglio, suo padre era andato a farle visita, si era infilato sotto alle lenzuola e l’aveva costretta ad avere un rapporto sessuale. Leggi anche: Il padre non approva la relazione della figlia con l’attore: così uccide il 22enne e i suoi genitori Il padre violentatore incastrato dalle ... (Thesocialpost.it)

Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre - lui la violenta anche in ospedale - Solo una telecamera nascosta, installata dagli investigatori all’ospedale ginecologico Sant’Anna di Torino dove la giovane era ricoverata, aveva potuto svelare la violenza e la paternità di quel bambino che portava in grembo. Oggi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il procuratore aggiunto di Torino ha chiesto dieci anni di carcere per l’uomo, un 45enne di origine filippina, accusato ... (Tpi.it)

Procura Torino chiede 10 anni per padre che abusò della figlia 13enne mettendola incinta - Dalle indagini sono emersi poi maltrattamenti anche verso gli altri fratelli minori e la moglie dell'uomo, finita poi sotto accusa per non avere impedito le attenzioni sessuali dell'uomo verso la 13enne. La ragazzina, rimasta incinta, era ricoverata all'ospedale ginecologico Sant'Anna nel capoluogo piemontese quando era stata ancora una volta violentata dal padre. (Tg24.sky.it)