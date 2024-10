Zelensky: “Possibile fine guerra nel 2025” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il piano per la pace sarà pronto a novembre, con al suo interno anche tutte le condizioni per la fine della guerra, ha detto il presidente Zelensky Imolaoggi.it - Zelensky: “Possibile fine guerra nel 2025” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il piano per la pace sarà pronto a novembre, con al suo interno anche tutte le condizioni per ladella, ha detto il presidente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - confermata per domani cena con Meloni a Villa Pamphili dopo rinvio vertice di Ramstein - armi e fine guerra sul tavolo - Proprio quest’ultimo . Zelensky sarà a Roma: confermata per domani la cena con la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, dopo il rinvio del vertice di Ramstein (in Germania) a cui avrebbero dovuto prendere parte i primi ministri Scholz (padrone di casa) e Starmer, oltre ai presidenti Macron e Biden. (Ilgiornaleditalia.it)

Bloomberg annuncia : “Zelensky pronto a flessibilità per fine guerra” - . Lo ha riportato Bloomberg citando funzionari vicini alla Nato. Ma allo stesso tempo, nota Bloomberg, i funzionari ucraini hanno chiarito che sono pronti ad ammettere che la guerra deve finire. Gli alleati dell’Ucraina stanno percependo che Volodymyr Zelensky potrebbe essere pronto ad adottare un approccio più flessibile nell’esaminare i modi per contribuire a porre fine alla guerra contro ... (Thesocialpost.it)

Bloomberg - Zelensky pronto a flessibilità per fine guerra - Ma allo stesso tempo, nota Bloomberg, i funzionari ucraini hanno chiarito che sono pronti ad ammettere che la guerra deve finire. Lo scrive Bloomberg citando funzionari vicini alla Nato. Il leader ucraino pubblicamente ha rafforzato le principali richieste di Kiev per porre fine alla guerra escludendo "contrattazioni" sulla sovranità o sul territorio ucraino. (Quotidiano.net)