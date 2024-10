Walter Sabatini: “Il Napoli è l’anti-Inter” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Walter Sabatini: “Il Napoli è l’anti-Inter” “Conte fa la differenza. Ecco come riesce a entrare nella testa dei giocatori. McTominay è un grande acquisto. Daniel Madini? A Paolo dissi una cosa”. Walter Sabatini ha fatto un pezzo della storia del calcio italiano come dirigente in molte realtà di Serie A,Attualmente fermo ai box anche per un problema di salute, su La Gazzetta dello Sport fornisce la sua analisi sul momento del nostro calcio. MIHAJLOVIC – “Penso a lui tutti i giorni. E mi direbbe di sbrigarmi a recuperare del tutto e di ricominciare a fare quello che mi piace. E se le mie risposte non gli piacessero, Sinisa farebbe un casino tremendo”.Napoli ANTI-Inter – “Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto. Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Terzotemponapoli.com - Walter Sabatini: “Il Napoli è l’anti-Inter” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024): “Il” “Conte fa la differenza. Ecco come riesce a entrare nella testa dei giocatori. McTominay è un grande acquisto. Daniel Madini? A Paolo dissi una cosa”.ha fatto un pezzo della storia del calcio italiano come dirigente in molte realtà di Serie A,Attualmente fermo ai box anche per un problema di salute, su La Gazzetta dello Sport fornisce la sua analisi sul momento del nostro calcio. MIHAJLOVIC – “Penso a lui tutti i giorni. E mi direbbe di sbrigarmi a recuperare del tutto e di ricominciare a fare quello che mi piace. E se le mie risposte non gli piacessero, Sinisa farebbe un casino tremendo”.ANTI-– “Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto. Ilha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero.

