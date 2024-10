Liberoquotidiano.it - "Vite separate, perché non lo chiamo": Paolo Kessisoglu 'glaciale' su Luca Bizzarri, la rivelazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha scritto una canzone, C'è da fare, per raccogliere fondi per le vittime del Ponte Morandi. Quindi, comico genovese cresciuto con I cavalli marci, passato da Ciro il figlio di Target e ora ospite fisso di Giovanni Floris a DiMartedì, in coppia con il sodale, ha fondato una onlus con lo stesso nome insieme alla moglie Silvia Rocchi, dedicata al disagio giovanile post-Covid. Due attività, queste, in cui un po' a sorpresa non ha coinvolto. "Teniamole nostreindividuali", sottolinea in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Quando ha un problema personale lo chiama?", gli chiedono. Erisponde con grande (e un po' sorprendente) sincerità: "No, ho amici più vicini, sebbenesia una persona che stimo sul piano professionale, e gli voglio bene. Ma le nostresono".