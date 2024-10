Uomini e Donne, Mario Cusitore ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social crea dubbi! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne come cavaliere del trono over, ma è ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social fa sorgere il dubbio tra i fan! Comingsoon.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social crea dubbi! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è tornato acome cavaliere del trono over, ma èa Ida? Unsuifa sorgere ilo tra i fan!

