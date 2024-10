Ucciso perché chiedeva l’elemosina, Ferlazzo condannato a 24 anni anche in Appello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA - Nessuno sconto di pena per l’omicidio di Alika Ogorchukwu. Filippo Ferlazzo è stato condannato a 24 anni di prigione anche in Corte d'Assise d'Appello. Omicidio volontario aggravato l’accusa. Oggi pomeriggio ad Ancona è stata emessa la sentenza di secondo grado (presiedeva la corte il Anconatoday.it - Ucciso perché chiedeva l’elemosina, Ferlazzo condannato a 24 anni anche in Appello Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA - Nessuno sconto di pena per l’omicidio di Alika Ogorchukwu. Filippoè statoa 24di prigionein Corte d'Assise d'. Omicidio volontario aggravato l’accusa. Oggi pomeriggio ad Ancona è stata emessa la sentenza di secondo grado (presiedeva la corte il

