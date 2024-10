Turismo, Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Moby torna al TTG di Rimini per presentare nei padiglioni della nuova Fiera tutte le novità per la prossima stagione. Sono novità che riguardano innanzitutto le linee servite, per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, con il network di rotte più completo, un 'domino' di navi sempre più grandi grazie all’ingresso in linea Turismo, Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –al TTG dipernei padiglioni della nuova Fiera tutte le novità per la. Sono novità che riguardano innanzitutto le linee servite, per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, con il network di rotte più completo, un 'domino' di navi sempre più grandi grazie all’ingresso in lineaal Ttc diperlaL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo - Moby torna al Ttc di Rimini per presentare la prossima stagione - Sono novità che riguardano innanzitutto le linee servite, per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, con il network di rotte più completo, un 'domino' di navi sempre più grandi grazie all’ingresso in linea […]. (Adnkronos) – Moby torna al TTG di Rimini per presentare nei padiglioni della nuova ... (Periodicodaily.com)