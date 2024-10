TS – al Barcellona non puoi dire no” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 21:37:47 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Lavora duramente per recuperare il tempo perso e presentarsi all’ennesima sfida della sua carriera ai massimi livelli. Wojciech Szczesny è tornato sui suoi passi, ha messo di nuovo i guanti, pronto a volare da un palo all’altro, cancellando quella parola ‘ritiro’ annunciata poche settimane dopo la rescissione con la Juve. Il Barcellona, su ‘assist’ di Lewandowski, lo ha chiamato dopo il grave infortunio di Ter Stegen e questa volta Tek il fascino azulgrana non è riuscito a pararlo. “Se un mese fa o anche il giorno prima dell’infortunio di Marc mi avessero detto che avrei giocato nel Barça avrei riso senza sosta“, racconta in un’intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, il cui sito pubblica un’anticipazione. Justcalcio.com - TS – al Barcellona non puoi dire no” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 21:37:47 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Lavora duramente per recuperare il tempo perso e presentarsi all’ennesima sfida della sua carriera ai massimi livelli. Wojciech Szczesny è tornato sui suoi passi, ha messo di nuovo i guanti, pronto a volare da un palo all’altro, cancellando quella parola ‘ritiro’ annunciata poche settimane dopo la rescissione con la Juve. Il, su ‘assist’ di Lewandowski, lo ha chiamato dopo il grave infortunio di Ter Stegen e questa volta Tek il fascino azulgrana non è riuscito a pararlo. “Se un mese fa o anche il giorno prima dell’infortunio di Marc mi avessero detto che avrei giocato nel Barça avrei riso senza sosta“, racconta in un’intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, il cui sito pubblica un’anticipazione.

La filosofia di Szczesny dietro il sì al Barcellona: “Essere felici nella vita non è abbastanza” - Quella di Szczesny è una sfida con sé stesso, e il polacco non è uno abituato a tirarsi indietro: " Se dici di no al Barcellona, non hai le ‘palle' o non sei abbastanza coraggioso per una sfida come ... (fanpage.it)

"Mi godevo la pensione, ho sentito la sfida: al Barcellona non puoi dire no" - Wojciech Szczesny ha parlato del suo trasferimento in blaugrana dopo la rescissione con la Juve e l'annuncio dell'addio al calcio: "Penso di essere ancora a un buon livello" ... (tuttosport.com)

