Tragico incidente in serata: scontro tra auto e treno. Tutto bloccato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tragico incidente in serata: scontro tra auto e treno. Tutto bloccato – Circolazione ferroviaria bloccata per un’auto investita da un treno sui binari. Forti disagi per i viaggiatori, traffico in tilt. La vettura è stata travolta mentre si apprestava ad attraversare un passaggio a livello. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse nella notte Leggi anche: Termosifoni, quando si potranno accendere: tutte le date zona per zona Tragico incidente in serata: scontro tra auto e treno. Tutto bloccato Bloccata la circolazione ferroviaria nella serata di ieri, martedì 8 ottobre 2024, in Valtellina, lungo la direttrice Tresenda-Aprica-Teglio e Tirano, a causa di un’automobile investita da un treno sui binari. Al momento non si registrano né morti né feriti, ma ci sono stati parecchi disagi per i viaggiatori. Tvzap.it - Tragico incidente in serata: scontro tra auto e treno. Tutto bloccato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)intra– Circolazione ferroviaria bloccata per un’investita da unsui binari. Forti disagi per i viaggiatori, traffico in tilt. La vettura è stata travolta mentre si apprestava ad attraversare un passaggio a livello. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse nella notte Leggi anche: Termosifoni, quando si potranno accendere: tutte le date zona per zonaintraBloccata la circolazione ferroviaria nelladi ieri, martedì 8 ottobre 2024, in Valtellina, lungo la direttrice Tresenda-Aprica-Teglio e Tirano, a causa di un’mobile investita da unsui binari. Al momento non si registrano né morti né feriti, ma ci sono stati parecchi disagi per i viaggiatori.

