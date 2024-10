Tragedia ad Atene, muore a 31 anni George Baldock del Panathinaikos (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tragedia ad Atene, trovato senza vita il corpo di George Baldock, difensore anglo greco del Panathinaikos: le prime ricostruzioni della polizia Tragedia ad Atene: è morto a 31 anni George Baldock, difensore di 31 anni del Panathinaikos. Nato Buckingham in Inghilterra ed ex dello Sheffield United, aveva 12 presenze con la maglia della nazionale greca. Calcionews24.com - Tragedia ad Atene, muore a 31 anni George Baldock del Panathinaikos Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ad, trovato senza vita il corpo di, difensore anglo greco del: le prime ricostruzioni della poliziaad: è morto a 31, difensore di 31del. Nato Buckingham in Inghilterra ed ex dello Sheffield United, aveva 12 presenze con la maglia della nazionale greca.

