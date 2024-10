Lettera43.it - Stefano Cantino nuovo ceo di Gucci dal 1° gennaio 2025

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Gruppo Kering ha annunciato la nomina diceo didal 1°. Toccherà a lui portare il marchio fuori dalle secche in cui è finito, complice anche l’uscita del precedente amministratore delegato Marco Bizzarri, entrato con la sua holding Nessifashion nel capitale della casa di moda di Elisabetta Franchi., approdato aa maggio 2024 come deputy chief executive officer, succederà nel ruolo di ceo a Jean-François Palus. La carriera in Prada e Louis Vuitton prima di approdare aPrima di entrare inha avuto una carriera quinquennale in Louis Vuitton, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand.