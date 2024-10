Sperimentazione IA a scuola, in Lombardia al via in tre istituti. USR: “Uno dei primi progetti al mondo. Non si vuole sostituire l’azione dell’insegnante” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia annuncia l'avvio della Sperimentazione dell'Intelligenza artificiale a scuola in tre istituti lombardi. Le tre scuole coinvolte fanno parte delle 15 istituzioni individuate nelle regioni Calabria, Lazio, Toscana e appunto Lombardia. L'articolo Sperimentazione IA a scuola, in Lombardia al via in tre istituti. USR: “Uno dei primi progetti al mondo. Non si vuole sostituire l’azione dell’insegnante” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Ufficio scolastico regionale per laannuncia l'avvio delladell'Intelligenza artificiale ain trelombardi. Le tre scuole coinvolte fanno parte delle 15 istituzioni individuate nelle regioni Calabria, Lazio, Toscana e appunto. L'articoloIA a, inal via in tre. USR: “Uno deial. Non si” .

