"Spal, quella retrocessione sanguina ancora. Sbagliai a tenere Venturato, dovevo rinnovare" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La retrocessione della Spal in serie C nella stagione 2022-23 è ancora una ferita aperta per Fabio Lupo, che continua a ripensare con rammarico a quel maledetto campionato. L’ex direttore sportivo del club biancazzurro segue con attenzione Antenucci e compagni, che domenica prossima se la vedranno con una squadra che lo ha visto protagonista sul campo per tre stagioni a metà degli Ottanta. "È passato un po’ di tempo, ma non riesco davvero a riprendermi da quello che è successo in quella stagione – confessa Lupo –. La retrocessione della Spal è una ferita che sanguina ancora: non essere riuscito a fare bene a Ferrara rappresenta un dispiacere enorme professionale ma soprattutto umano". A mente fredda, c’è una scelta che non rifarebbe? "Sì, tornando indietro non confermerei mister Venturato. Sport.quotidiano.net - "Spal, quella retrocessione sanguina ancora. Sbagliai a tenere Venturato, dovevo rinnovare" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladellain serie C nella stagione 2022-23 èuna ferita aperta per Fabio Lupo, che continua a ripensare con rammarico a quel maledetto campionato. L’ex direttore sportivo del club biancazzurro segue con attenzione Antenucci e compagni, che domenica prossima se la vedranno con una squadra che lo ha visto protagonista sul campo per tre stagioni a metà degli Ottanta. "È passato un po’ di tempo, ma non riesco davvero a riprendermi da quello che è successo instagione – confessa Lupo –. Ladellaè una ferita che: non essere riuscito a fare bene a Ferrara rappresenta un dispiacere enorme professionale ma soprattutto umano". A mente fredda, c’è una scelta che non rifarebbe? "Sì, tornando indietro non confermerei mister

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascoli Calcio, dal 2013 non si inanellavano tre sconfitte di fila in casa. Sesto gol stagionale per Corazza - Ascoli Calcio, dal 2013 non si inanellavano tre sconfitte di fila in casa. Sesto gol stagionale per Corazza - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Karlsson a secco - Un gol in Coppa Italia serie C sul campo dell’Atalanta Under 23 al debutto ufficiale in biancazzurro prima di Ferragosto, poi Ottar Magnus Karlsson ha iniziato un lungo digiuno che comincia a diventar ... (ilrestodelcarlino.it)

Torna indietro ad un passo dalla firma: non sarà bianconero - Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto riportare il tecnico nel club bianconero a distanza di quasi 18 anni ... (calciomercatonews.com)