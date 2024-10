Spaccate sulle auto: un altro 'predone' arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Spaccate di finestrini delle auto, un altro 'predone' arrestato a Genova.Si tratta del terzo nell'ultima settimana dopo quelli fermati tra piazza Bandiera e Porto Antico.A PrincipeQuesta volta è intervenuta la polizia locale, di notte, con gli agenti del nucleo reati contro il patrimonio Genovatoday.it - Spaccate sulle auto: un altro 'predone' arrestato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di finestrini delle, una Genova.Si tratta del terzo nell'ultima settimana dopo quelli fermati tra piazza Bandiera e Porto Antico.A PrincipeQuesta volta è intervenuta la polizia locale, di notte, con gli agenti del nucleo reati contro il patrimonio

