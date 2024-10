Scooter impatta contro auto sul lungomare, centauro finisce in ospedale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scooter contro auto, ennesimo incidente a Salerno, in via lungomare Colombo. L'incidente si è verificato in serata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure al conducente dello Scooter. L'uomo è stato poi adagiato su di un'ambulanza e trasferito all’ospedale Salernotoday.it - Scooter impatta contro auto sul lungomare, centauro finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), ennesimo incidente a Salerno, in viaColombo. L'incidente si è verificato in serata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure al conducente dello. L'uomo è stato poi adagiato su di un'ambulanza e trasferito all’

