Salvate il calcio: il disastro arbitrale e l’ipocrisia dei media (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disastri arbitrali settimanali e racconti surreali dei media. Il calcio italianoa d un passo dal baratro. Salvate lo spettacolo calcio! Parafrasando il soldato Ryan è tempo che chi di dovere fra Coni o il ministro dello sport intervenga per salvare quel che ancora resta del calcio italico. Non si riesce ancora a comprendere cos’altro devono farci vedere gli arbitri perché l’AIA sia una volta per tutte commissariata. Sono anni che Napolipiu.com e lo stoico Paolo Ziliani chiedono l’intervento delle massime cariche dello sport italico per porre fine una volta per tutte al disastro arbitrale che settimanalmente, anno dopo anno, sta mortificando il meraviglioso gioco del calcio. Napolipiu.com - Salvate il calcio: il disastro arbitrale e l’ipocrisia dei media Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disastri arbitrali settimanali e racconti surreali dei. Ilitalianoa d un passo dal baratro.lo spettacolo! Parafrasando il soldato Ryan è tempo che chi di dovere fra Coni o il ministro dello sport intervenga per salvare quel che ancora resta delitalico. Non si riesce ancora a comprendere cos’altro devono farci vedere gli arbitri perché l’AIA sia una volta per tutte commissariata. Sono anni che Napolipiu.com e lo stoico Paolo Ziliani chiedono l’intervento delle massime cariche dello sport italico per porre fine una volta per tutte alche settimanalmente, anno dopo anno, sta mortificando il meraviglioso gioco del

