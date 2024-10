Reati su minori, in Liguria aumentano maltrattamenti e violenze sessuali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La fondazione Terre des Hommes ha presentato, in vista della giornata internazionale delle bambine dell'undici ottobre, i dati elaborati dalla Polizia di Stato e relativi ai Reati commessi ai danni di minori nel 2023. Diverse le tipologie prese in considerazione, dai maltrattamenti alla violenza Genovatoday.it - Reati su minori, in Liguria aumentano maltrattamenti e violenze sessuali Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La fondazione Terre des Hommes ha presentato, in vista della giornata internazionale delle bambine dell'undici ottobre, i dati elaborati dalla Polizia di Stato e relativi aicommessi ai danni dinel 2023. Diverse le tipologie prese in considerazione, daialla violenza

